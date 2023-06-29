— "Лацио" — очень большой клуб. Наверное, агенты Хлусевича работают над его переходом. "Спартаку" и Даниилу не стоит задумываться — надо переходить. Это большой престиж, когда российского игрока приглашает "Лацио" — один из ведущих клубов Италии. Но Хлусевич — квалифицированный футболист с приличным потенциалом. Если возможный переход в "Лацио" не слухи, то надо стараться проявить себя, — цитирует Гладилина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич привлек интерес ряда клубов из Италии. В их числе оказался римский "Лацио". Как накануне, 28 июня 2023 года, утверждал журналист Джанлука ди Марцио, представитель Серии A может взять в аренду футболиста сборной России в летнее трансферное окно.
22-летний Даниил Хлусевич является игроком московского "Спартака" с января 2022 года. Действующий контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Хлусевича в 5 миллионов евро.
Гладилин – об интересе "Лацио" к Хлусевичу: не стоит задумываться — надо переходить
Экс-тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин отреагировал на слухи о том, что защитник красно-белых Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в Италии.
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