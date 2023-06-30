- Все будет зависеть от внутренних передряг, которые были у "Спартака". Это влияет на команду, все взаимосвязано. Пока глобальных перемен в лучшую сторону я не вижу. "Спартаку" будет тяжело конкурировать с "Зенитом", - приводит мнение Радченко "Матч ТВ".
"Зенит" Сергея Семака побеждает в РПЛ 5 раз подряд. В минувшем сезоне конкуренты петербуржцев снова не сумели составить им конкуренцию. ЦСКА по итогам 30 туров отстал от невского коллектива на 12 очков. Столичный "Спартак", финишировавший третьим, заработал на 16 турнирных баллов меньше, чем петербуржский клуб. Примечательно, что по итогам осенней части минувшего розыгрыша РПЛ многие эксперты и специалисты называли именно "Спартак" главным конкурентом "Зенита" в борьбе за золото. На тот момент расстояние между коллективами составляло 6 очко. Но из-за неудачного весеннего отрезка команда Гильермо Абаскаля не смогла удержать даже второе место. "Зенит" же прошел вторую часть сезона очень стабильно и снова поднял над головой заветный трофей.
Радченко: из-за внутренних передряг "Спартаку" будет тяжело конкурировать с "Зенитом"
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко поделился своими соображениями по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"