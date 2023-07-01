– Артем Дзюба доказывает, что играть в 34 года можно. Так что, думаю, Смольников мог бы еще выступать при хорошей подготовке. Но было видно, что у него не все получилось при переходе из "Торпедо". Возможно, в другом клубе Игорь сможет проявить себя, — передает слова Сенникова "Матч ТВ".
Сегодня стало известно о том, что защитник Игорь Смольников покинул московский "Локомотив". Соглашение между сторонами подошло к концу, и они приняли решение не продлевать свое сотрудничество. Сразу после данного события в прессе стали обсуждаться слухи о том, что российский футболист может завершить свою профессиональную карьеру.
34-летний Игорь Смольников стал игроком московского "Локомотива" в феврале текущего года. Россиянин перешел в стан "железнодорожников" на правах свободного агента – после того, как он покинул столичное "Торпедо". В минувшем сезоне защитник провел 30 матчей, в которых ему удалось забить 1 мяч и сделать 1 результативную передачу.
Сенников – о возможном уходе Смольникова из футбола: Дзюба доказывает, что играть в 34 года можно
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на слухи о том, что защитник Игорь Смольников после ухода из московского "Локомотива" может завершить свою карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"