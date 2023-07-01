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Агент Магкеева: у нас есть договорённость с "Локомотивом" о продлении контракта

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Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева, рассказал, что у них с клубом есть договорённости о продлении контракта.
Фото: Спорт-Экспресс
"Продление контракта? Стаса пока нет в России, он восстанавливается за границей. Как только вернется, то предварительно с руководством "Локомотива" у нас есть договоренности", — сказал Клюев.

24-летний Магкеев во второй раз в карьере получил разрыв крестообразной связки колена. Его возвращение в строй ожидается не ранее 2024 года: футболист с большой долей вероятности пропустит всю осеннюю часть Российской Премьер-Лиги. Контракт между Магкеевым и "Локомотивом" истекает летом 2024 года, Станислав находится в структуре московской команды с 2013 года. Ранее он занимался в академии владикавказской "Алании".

Источник: Metaratings.


Магкеев Локомотив
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