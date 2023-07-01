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Фигуристка Медведева — о "Динамо": надеюсь на хороший результат, у команды сменился тренер

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Прославленная фигуристка и болельщица "Динамо" Евгения Медведева прокомментировала тренерскую перестановку в московской команде. На должность главного тренера был назначен экс-наставник "Оренбурга" Марцел Личка.
Фото: сайт мэра Москвы
"Давайте пожелаем ребятам удачи. Видела, как они много работают, тренируются. У команды сменился тренер, надеюсь на хороший результат", — сказала Медведева.

Отметим, что в минувшем сезоне Медведева активно привлекалась к медийным активностям "Динамо", а также присутствовала на тренировочном сборе команды в зимнюю паузу. Медведева выступила там в роли интервьюера, общаясь с игроками московской команды.

"Динамо" закончило минувший сезон на девятом месте в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Metaratings.


Медведева Динамо Личка
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