- Главный тренер Семак доверяет Кержакову — это очень важно. А кто?то второй должен подрастать. То, что воспитанник "Зенита" Гойло вернулся, — это очень хорошо. Но мне кажется, что "Зенит" не должен беспокоиться по поводу вратарской позиции. Для чемпионата России — все на уровне. Кержаков на сегодня не так много пропускает. Что касается Одоевского, здесь я очень сдержан. Он пока не выглядит явным претендентом на пост номер один, - приводит мнение Орлова "Матч Премьер".
В начале минувшего сезона тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком принял решение доверить место в рамке Даниилу Одоевскому, которому на тот момент было 19 лет. Футболист помог невскому коллективу завоевать Суперкубок России. В игре за трофей команда Семака разгромно обыграла "Спартак", отправив в ворота москвичей 4 мяча. Одоевский сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Казалось бы, Даниил сумел выиграть конкуренцию у опытного Михаила Кержакова. Но в поединке против "Ахмата" (0:0) молодой страж ворот получил красную карточку. С матча против грозненского клуба Кержаков стал основным голкипером "Зенита", который в очередной раз сумел выиграть чемпионат России. Петербуржцы пропустили всего 20 мячей в 30 играх российского первенства. Это лучший показатель в лиге.
Орлов: "Зенит" не должен беспокоиться по поводу вратарской позиции. Кержаков на сегодня не так много пропускает
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился своей точкой зрения по поводу вратарской позиции в "Зените".
Фото: "Матч ТВ"