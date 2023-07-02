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Коваленко: мне идет форма "Зенита"

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Российский футболист Александр Коваленко высказался по поводу того, идет ли ему форма "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Идет ли мне форма "Зенита"? Конечно, - приводит комментарий Коваленко Sport24.

Недавно "Зенит" на своих ресурсах проинформировал о том, что 19-летний российский хавбек Александр Коваленко теперь будет носить сине-бело-голубые цвета. Он подписал трудовое соглашение с чемпионом России на 5 лет. В минувшем сезоне Александр представлял цвета "Крыльев Советов". Россиянин забил 2 гола и оформил 3 ассиста, поучаствовав в 30 встречах во всех соревнованиях. Коваленко уже провел несколько тренировок с "Зенитом". Наставник коллектива с берегов Невы Сергей Семака рассказал о том, что Александру еще нужно адаптироваться и набрать форму.


Коваленко Зенит
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