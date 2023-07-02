- Семак распределил игровое время поровну между игроками. Это была первая игра. Можно было посмотреть, кто из молодых игроков питерцев может помочь по ходу сезона. Если брать весь матч целиком, то голкиперы "Зенита" практически не вступали в игру. У "Нефтчи" неплохая команда, - приводит мнение Корнаухова "Матч ТВ".
В товарищеской игре против "Нефтчи" из Азербайджана наставник "Зенита" Сергей Семака дал поиграть двум голкиперам. Каждый из них провел по тайму. В первой половине игры в рамке ворот чемпиона России играл 24-летний Никита Гойло, перешедший в "Зенит" только этим летом. На второй тайм появился 20-летний страж ворот Даниил Одоевский. Отметим, что у голкиперов практически не было работы, так как "Зенит" полностью контролировал игру с бакинцами. "Нефтчи" удалось забить с 11-метрового. Бразильский форвард азербайджанского коллектива Матеус Салданья уверенно развел по разным углам Гойло и мяч. Отметим, что "Зенит" проигрывал после первого тайма. Но затем дружина Сергея Семака сумела трижды поразить ворота своего соперника. Голами отметились Густаво Манутан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.
Корнаухов – о победе "Зенита" над "Нефтчи": вратари петербуржцев практически не вступали в игру
Фото: ФК "Зенит"