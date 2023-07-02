"В предстоящем сезоне Тюкавин может побороться за звание лучшего бомбардира сезона. Главное, чтобы при новом тренере у него было много игрового времени. В "Оренбурге" Личка ставил атакующий футбол, посмотрим, как получится в "Динамо", - цитирует агента "Матч ТВ".
21-летний воспитанник московского "Динамо" Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, в минувшем сезоне забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 матчах российской Премьер-лиге. В Кубке России российский форвард принял участие в 10 встречах и отметился одним забитым голом. Напомним, лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата России стал бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком, который записал на свой счет 23 забитых мяча.
Агент: в новом сезоне Тюкавин может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов считает, что его клиент может стать лучшим бомбардиром сезона 2023/2024.
Фото: ФК "Динамо"