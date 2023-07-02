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Личка: Тюкавин женился? Ему же чуть больше 18 лет, он что - дурак?

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Чешский наставник "Динамо" Марцел Личка пошутил над нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: социальные сети
"Тюка женился? Ему 18 лет, чуть больше, он что - дурак? (смеется). Шутка, конечно", - цитирует Личку "Матч ТВ".

Напомним, в начале июня нападающий столичного "Динамо" Константин Тюкавин объявил, что женился на дочери шестикратного победителя чемпионата мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова Алене Шабуровой. 22 июня футболисту исполнился 21 год.

Новый сезон московское "Динамо" начнет под руководством чешского главного тренера Марцела Лички. Ранее он возглавлял "Оренбург". "Бело-голубые" откроют чемпионат России-2023/2024 домашним поединком против "Краснодара", который состоится 23 июля.


Тюкавин Личка Динамо
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