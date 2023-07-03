"Меня сватают в РПЛ? На данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях все будет официально", — сказал Ондуа.
У 27-летнего Ондуа закончился контракт с немецким "Ганновером". Он родился в Камеруне, но долгое время прожил в России и даже размышлял об игре за национальную команду этой страны. Однако всё же принял решение играть за Камерун, в составе которого принял участие на чемпионате мира в Катаре.
В России Ондуа играл за "Анжи", а также находился в академиях "Локомотива" и ЦСКА. За "Ганновер" камерунский футболист играл с августа 2021 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Камерунец Ондуа — об игре в РПЛ: интерес есть, скоро всё узнаете
Камерунский полузащитник Гаэль Ондуа признался, что может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
ФК "Ганновер"