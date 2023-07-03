"Вы знаете, какое-либо издание что-то напишет, и я должен это комментировать. Поинтересуйтесь об этом у тех, кто написал", — сказал отец Кузяева.
Ранее появилась информация, что Кузяев примет предложение от "Бешикташа", если не найдёт себе клуб в топ-5 лигах Европы. Сейчас российский полузащитник находится в статусе свободного агента. Ранее он выступал за "Зенит" и "Ахмат". В составе сборной России Кузяев играл на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы 2020 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Отец Кузяева — о слухах вокруг его сына и "Бешикташа": поинтересуйтесь об этом у тех, кто написал
Адьям Кузяев, отец полузащитника сборной России Далера Кузяева, отреагировал на информацию по переходу полузащитник в "Бешикташ" лишь в том случае, если не будет найден клуб в топ-5 лигах.
Фото: РИА Новости