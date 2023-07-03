- Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого. "Зенит" подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Совсем скоро "Зениту" предстоит встретиться с серебряным призером РПЛ ЦСКА в рамках поединка за Суперкубок. Эта игра станет первой для дружины Сергея Семака в новом сезоне. Сейчас петербуржцы участвуют в международном предсезонном турнире. В первом туре чемпион России уверенно переиграл "Нефтчи" (3:1). Следующим соперником "Зенита" станет сербский гранд "Црвена Звезда".
"Зенит" уверенно доминирует в РПЛ. Коллектив с берегов Невы не отдает никому чемпионский титул уже на протяжении 5 лет. Таких успехов петербуржский клуб добился при российском специалисте Сергее Семаке. Также в составе команды выступают 8 бразильцев, 2 колумбийца и 1 казахстанец. Отметим, что в минувшем сезоне бразилец Малком был ключевым футболистов "Зенита". Он сумел забить 23 гола и в 27 встречах.
Семин: "Зенит" покупает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился своими соображениями по поводу трансферной политики "Зенита".
Фото: "Чемпионат"