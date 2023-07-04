- В этом сезоне "Юве" не будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а в такой ситуации очень маловероятно, что они смогут тратить много. Сперва им нужно продать ряд футболистов, которые сидят на огромных зарплатах. У них сложнейшая ситуация. И мне сложно представить, что сейчас они стали бы инвестировать в Малкома. Он хороший игрок, тут спорить не о чем, но шансов на его приход в Турин нет, - приводит мнение Чинквини "РБ Спорт".
Бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Малкома находится в Санкт-Петербурге. Футболист начал готовиться к старту предстоящего сезона. На протяжении длительного отрезка различные СМИ приписывали интерес к зенитовцу со стороны различных европейских топ-клубов. По сведениям источников, лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ хотят видеть "Ньюкасл", "Арсенал", "Ман Сити" и "Ювентус". Малком носит цвета "Зенита" с 2019 года. В Россию бразилец перебрался из испанской "Барселоны", с который сумел завоевать золотые медали местного первенства.
Отметим, что в активе Малкома 4 чемпионских титула с "Зенитом". Также бразилец выигрывал Кубок и 3 Суперкубка. Недавно зенитовский полузащитник дебютировал за сборную Бразилии, выйдя на контрольную игру против Гвинеи (4:1). Ему сразу же удалось заработать 11-метровый. Отметим, что зимой предметные переговоры по Малкому вел "ПСЖ", но парижане не смогли удовлетворить финансовые запросы "Зенита".
Чинквини: у "Ювентуса" сложнейшая ситуация. Мне сложно представить, что сейчас они стали бы инвестировать в Малкома
Экс-спортивный директор "Зенита" Оресте Чинквини поделился своими соображениями по поводу возможного перехода Малкома в "Ювентус".
Фото: ФК "Зенит"