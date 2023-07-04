- Цель как всегда одна — играть как можно больше. Буду доказывать, что я игрок основы. На сегодняшний день я игрок "Зенита". Посмотрим, как там дальше сложится, - приводит комментарий Адамова Metaratings.ru.
Российский футболист Арсен Адамов, выступающий на позиции флангового защитника, носит цвета санкт-петербуржского "Зенита" с зимы 2022 года. В сине-бело-голубой майке россиянин сыграл 20 встреч, в которых сумел записать в свой актив 2 голевых паса. В завершившемся сезоне экс-игрок "Урала" поучаствовал в 14 играх, оформив 2 ассиста и получив 1 желтую карточку.
За этот отрезок он провел на футбольном поле 377 минут игрового времени. В составе "Зенита" Адамов стал 2-кратным чемпионом России. В октябре Арсену исполнится 24 года. Его трудовой договор с петербуржцами рассчитан до конца июня 2026 года. "Зенит" продолжает подготовку к старту нового сезона.
Защитник "Зенита" Адамов: в следующем сезоне буду доказывать, что я игрок основы
Российский футболист "Зенита" Арсен Адамов рассказал о целях на будущий сезон.
Фото: "Матч ТВ"