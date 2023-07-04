По сведениям СМИ, "Динамо" заинтересовано в кандидатуре 26-летнего мексиканца Сесара Монтеса, играющего на позиции центрального защитника. Российский клуб вступил в переговоры с "Эспаньолом". Испанцы запросили за своего игрока 10 млн евро. Это не устраивает боссов "Динамо". Бело-голубые готовы заплатить за трансфер не больше 6-7 млн евро.
Сесар Монтес представляет цвета "Эспаньола" с зимы 2023 года. В майке испанского коллектива игрок провел 22 встречи, в которых он сумел забить 3 гола. Отметим, что "Эспаньол" по итогам 38 туров испанского первенства финишировал на 19-й позиции и вылетел из Ла Лиги. Примечательно, что прошлым летом "Динамо" уже пыталось приобрести в свою команду Монтеса. Тогда игрок защищал цвета мексиканского "Монтеррея".
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Эспаньол" просит у "Динамо" за защитника Монтеса 10 млн евро
"Динамо" заинтересовано в приобретении мексиканского футболиста "Эспаньола" Сесара Монтеса.
Фото: Global Look Press