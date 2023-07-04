По сведениям СМИ, "Ростов" договорился с португальской "Санта-Кларой" о переходе 24-летнего иранского полузащитника Мохаммада Мохеби. Футболист подпишет с дончанами трудовой договор, рассчитанный на 3 года. Скоро иранец прилетит в Россию для прохождения необходимых медицинский тестов.
Мохаммад Мохеби представляет цвета "Санта-Клара" из Португалии с 2021 года. В майке португальского коллектива иранец сумел забить 3 гола, поучаствовав в 18 играх. Прошлым летом игрок вернулся в Иран, где на правах аренды выступал за местный "Эстегляль". В завершившемся сезоне полузащитник провел 34 игры во всех турнирах. В них он сумел забить 10 мячей и оформить 6 ассистов. Примечательно, что в активе Мохеби 3 гола в 5 встречах за сборную Ирана.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ростов" и "Санта-Клара" согласовали трансфер футболиста сборной Ирана Мохеби
Иранский футболист Мохаммад Мохеби продолжит карьеру в России.
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