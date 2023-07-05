- Егор – футболист "Ростова", мы ничего другого не рассматриваем. Сейчас ему нужно закрепиться в основном составе. У него серьезные конкуренты, будет работать. Рассчитывает ли на него Валерий Георгиевич? Спросите у него, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Российский футболист Егор Голенков, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета "Ростова" с 2022 года. В желто-синей майке футболист провел 49 встреч, в которых сумел забить 8 мячей и оформить 4 голевых паса. Ране игрок также выступал за Крылья Советов. Всего в РПЛ форвард отметился 3 голами и 2 ассистентскими действиями, поучаствовав в 49 играх. В завершившемся сезоне Голенков провел 29 матчей в национальном первенстве. За этот отрезок Егор забил 3 гол и отдал 1 результативный пас. Его конкурентом по позиции является Николай Комличенко. "Ростов" Валерия Карпина по итогам завершившегося сезона сумел занять 4-ю строчку. Сейчас футболисты донского коллектива готовятся к старту нового сезона.
Агент Голенкова: Егор – футболист "Ростова", мы ничего другого не рассматриваем
Агент российского футболиста "Ростова" Егора Голенкова Андрей Талаев поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "Чемпионат"