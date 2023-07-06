- Осталось ли неприятное чувство от того, что стал не нужен "Локомотиву"? Самому "Локомотиву" и тренеру Николичу, может, и был нужен. А вот менеджменту клуба, получается, не очень? – приводит комментарий Мухина "Матч ТВ".
21-летний россиянин Максим Мухин, играющий на позиции опорного хавбека, является выпускником академии "Локомотива". В майке своего родного клуба россиянин провел всего 15 встреч. Именно при сербском тренере Марко Николиче футболист стал основным игроком команды. Летом 2021 года железнодорожники договорились с ЦСКА о трансфере хавбека. За армейский клуб Максим провел 53 поединка. В них он набрал 1+3 по системе гол плюс пас. Также Мухин успел провести 5 игр за сборную России. Сегодня в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре Мухина заинтересовано "Динамо" Марцела Лички.
Мухин: "Локомотиву" и Николичу, я может, и был нужен, а вот менеджменту клуба не очень
Российский футболист ЦСКА Максим Мухин высказался по поводу ухода из "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА