— Мы не в праве осуждать выбор Марио или любого другого футболиста. Могу лишь точно сказать, что Вагнер никогда бы не перешел в "Спартак" или "Зенит", потому что всегда ценил ЦСКА и любовь болельщиков, даже подобных разговоров никогда не было, — передает слова Феррейры Metaratings.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес решил продолжить свою карьеру в петербургском "Зените". По сведениям журналиста Ивана Карпова, сине-бело-голубые предложили бразильцу, имеющему российское гражданство, контракт на два года (с возможностью продления еще на сезон), по которому его зарплата составит 2,5 миллиона евро. При этом отмечается, что Фернандес параллельно вел переговоры о возможном возвращении в стан "армейцев".
32-летний Марио Фернандес провел в московском ЦСКА 10 лет. Он играл за красно-синих с 2012 года по 2022. В составе столичного клуба защитник из Бразилии в общей сложности завоевал 7 трофеев.
Агент: мы не в праве осуждать выбор Марио, но Вагнер Лав никогда не перешел бы в "Спартак" или "Зенит"
Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил о том, что его клиент никогда бы не перешел в "Зенит", окажись он на месте защитника Марио Фернандеса.
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