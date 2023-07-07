- Немного ошарашивающая новость, но несопоставима с Фернандесом. Кто такой Медина и кто такой Фернандес для ЦСКА? Один много лет играл, а второй полтора года. ...Но ЦСКА хорошо заработал на этом трансфере. Взяли свободным агентом, а продают за 7 миллионов. Две стороны выигрывают однозначно. ЦСКА упустил Марио, ушел Медина. Если сейчас пару игроков травмируются, то как быть? Скамейка у ЦСКА и так небольшая. Уход Медины - это не предательство. Здесь главную роль играет бизнес, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о вероятном переходе из ЦСКА в московский "Спартак" 26-летнего парагвайского атакующего полузащитника Хесуса Медины. По сообщениям СМИ, красно-синие могут получить за футболиста 6 миллионов евро трансферной компенсации гарантированно и еще 1 миллион евро в качестве бонусов при достижении игроком в "Спартаке" определенных статистических показателей. Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, когда перешел из "Нью-Йорк Сити" на правах свободного агента, в прошедшем сезоне на его счету 28 матчей во всех турнирах, 11 забитых мячей и 8 ассистентских действий.
Ранее появилась информация, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес возвращается в РПЛ, но не продолжит выступление за "армейцев", а подпишет контракт с петербургским "Зенитом".
Мостовой: ЦСКА упустил Марио, ушел Медина. Если сейчас пара игроков травмируется - как быть?
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о переходе к красно-белым из ЦСКА полузащитника Хесуса Медины.
Фото: AFP