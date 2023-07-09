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Гафин: защитник "Эспаньола" Монтес находится в шорт-листах "Динамо"

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Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин подтвердил информацию о том, что бело-голубые следят за защитником испанского "Эспаньола" Сесаром Монтесом.
Фото: Getty Images
– Интерес к Монтесу? Сесар находится в наших шорт-листах, — цитирует Гафина "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Динамо" сделало запрос о трансфере защитника испанского "Эспаньола" Сесара Монтеса. Каталонский клуб при этом выставил ценник за своего игрока в размере 10 миллионов евро.

26-летний центральный защитник Сесар Монтес стал футболистом испанского "Эспаньола" в январе текущего года. За нынешний клуб он успел принять участие в 24 поединках, в которых ему удалось отметиться 3 голевыми передачами. Действующий контракт Монтеса с каталонцами рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в 8 миллионов евро.


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