"Пожить в России? Почему нет? Могу жить везде. В России и в других странах я чувствовал себя хорошо", — сказал Думбия.
35-летний Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он закончил карьеру сезон назад, а недавно вернулся в Москву для участия в составе армейцев в товарищеском матче с "Динамо".
Думбия также играл в Европе за итальянскую "Рому" и "Ньюкасл". На уровне сборных нападающий представлял Кот'Д'Ивуар.
Источник: Sport24.
Думбия: пожить в России? Почему нет, чувствовал себя здесь хорошо
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия признался, что был бы не против пожить в России.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ