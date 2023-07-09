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Думбия: пожить в России? Почему нет, чувствовал себя здесь хорошо

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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия признался, что был бы не против пожить в России.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
"Пожить в России? Почему нет? Могу жить везде. В России и в других странах я чувствовал себя хорошо", — сказал Думбия.

35-летний Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он закончил карьеру сезон назад, а недавно вернулся в Москву для участия в составе армейцев в товарищеском матче с "Динамо".

Думбия также играл в Европе за итальянскую "Рому" и "Ньюкасл". На уровне сборных нападающий представлял Кот'Д'Ивуар.

Источник: Sport24.


Думбия ЦСКА
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