"Два отраженных пенальти за матч — много для меня (смеется). Один — уже много. Подумал, что придется доставать из себя все", — сказал Кержаков.
36-летний Кержаков минувший сезон провёл в статусе основного вратаря "Зенита", которому помог выиграть Российскую Премьер-Лигу в пятый раз подряд. В конце сезона стороны подписали новое соглашение на кампанию-2023/2024. Конкурентами Кержакова станут Даниил Одоевский и Никита Гойло.
Источник: пресс-служба "Зенита" на официальном сайте.
Кержаков — о матче с "Фенербахче": два отражённых пенальти — много для меня. Думал, придётся доставать всё
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков пошутил после двух отражённых пенальти в серии с "Фенербахче" (0:0, 4:3 пен).
Фото: ФК "Зенит"