- Ошибка ли - переход Бакаева из "Спартака" в "Зенит"? Я так не думаю. Нужно понимать, что вписаться в и без того сплоченный коллектив - очень непростая задача. Но Бакаев молод и обладает темпераментным характером, поэтому рано или поздно наверняка найдет больше простора для проявления своих качеств в "Зените", - передает слова Карреры "РБ Спорт".
27-летний правый вингер Зелимхан Бакаев в июле 2022 года на правах свободного агента перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит", в качестве одной из причин этого трансфера полузащитник называл желание увеличить свое игровое время. В прошедшем сезоне на счету Бакаева 26 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, 3 забитых гола и 2 результативных паса, его игровое время в чемпионате России составило 302 минуты в 17 сыгранных матчах.
В сезоне-2021/2022 в составе "Спартака" Зелимхан сыграл в 26 матчах Российской премьер-лиги, его суммарное игровое время в них составило 1379 минут.
Каррера: рано или поздно Бакаев найдет больше простора для проявления своих качеств в "Зените"
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о состоявшемся год назад переходе атакующего хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева в петербургский "Зенит".
Фото: РИА Новости