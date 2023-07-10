- Конечно, приходится перестраиваться под требования нового для меня тренера. Понимаю, что хочет видеть в моем исполнении Михаил Михайлович. Стараюсь соответствовать его ожиданиям. Готов ли я как крайний защитник участвовать в розыгрыше мяча в центре поля? Конечно, готов! Я должен помогать команде любыми способами. Буду делать всё для этого, - передает слова Самошникова Matchtv.ru.
25-летний левый защитник Илья Самошников 1 июля 2023 года перешел на правах свободного агента из казанского "Рубина" в московский "Локомотив", контракт игрока с "железнодорожниками" подписан на срок до конца июня 2026 года. В прошедшем сезоне Самошников сыграл за "Рубин" в 28 матчах Первой лиги, забил 2 гола и выполнил 4 результативных паса. Главным тренером "Локомотива" является 39-летний Михаил Галактионов, под руководством которого в весенней части прошедшего сезона красно-зеленые набрали 32 очка в 13 матчах чемпионата.
Самошников: понимаю, что хочет видеть в моем исполнении Галактионов, стараюсь соответствовать
Левый защитник "Локомотива" Илья Самошников рассказал о ходе адаптации в новой команде.
Фото: ФК "Рубин"