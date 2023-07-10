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На матч Суперкубка России между "Зенитом" и ЦСКА продали свыше 35 тысяч билетов

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Матч Суперкубка России между "Зенитом" и ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани, соберёт на трибунах не менее 35 тысяч болельщиков.
Фото: РФС
"На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Суперкубок России", — сказали в службе коммуникаций РФС.

Отметим, что "Зенит" участвовал в четырёх последних розыгрышах Кубка России, из которых выиграл три последних. Всего у ЦСКА и "Зенита" по семь подобных трофеев, они самые титулованные команды России.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Зенит ЦСКА Суперкубок России
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