"На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Суперкубок России", — сказали в службе коммуникаций РФС.
Отметим, что "Зенит" участвовал в четырёх последних розыгрышах Кубка России, из которых выиграл три последних. Всего у ЦСКА и "Зенита" по семь подобных трофеев, они самые титулованные команды России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
На матч Суперкубка России между "Зенитом" и ЦСКА продали свыше 35 тысяч билетов
Матч Суперкубка России между "Зенитом" и ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани, соберёт на трибунах не менее 35 тысяч болельщиков.
Фото: РФС