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Ренан — о Фернандесе: такой футболист приходит только на усиление

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Защитник "Зенита" Роберт Ренан высказался о переходе в команду защитника Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если он придет в "Зенит", будет здорово. Это человек, прекрасно знающий российский футбол, полностью к нему адаптированный. Такие люди приходят только на усиление", — сказал Ренан.

Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" в скором времени объявит о подписании контракта с 32-летним футболистом сроком на два года. Фернандес 2012 по 2022 год был футболистом ЦСКА, а последнее время выступал за "Интернасьонал".

Ренан стал игроком "Зенита" в январе 2023 года. 15 июля у футболиста будет шанс выиграть второй трофей в составе российской команды. "Зенит" сыграет в матче за Суперкубок России с ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ".


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