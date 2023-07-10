"Если он придет в "Зенит", будет здорово. Это человек, прекрасно знающий российский футбол, полностью к нему адаптированный. Такие люди приходят только на усиление", — сказал Ренан.
Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" в скором времени объявит о подписании контракта с 32-летним футболистом сроком на два года. Фернандес 2012 по 2022 год был футболистом ЦСКА, а последнее время выступал за "Интернасьонал".
Ренан стал игроком "Зенита" в январе 2023 года. 15 июля у футболиста будет шанс выиграть второй трофей в составе российской команды. "Зенит" сыграет в матче за Суперкубок России с ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ".
Ренан — о Фернандесе: такой футболист приходит только на усиление
Защитник "Зенита" Роберт Ренан высказался о переходе в команду защитника Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА