"К сожалению, получилось неудачно, но есть еще один важный фактор, о котором никто не знает. У него в Словении были серьезные проблемы: из-за игры в России хотели исключить детей из детского сада, счета банковские арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника. На фоне этого и результаты пошли вниз. По Мевле было видно, что он сам хочет поскорее уехать, лишь бы прекратилось политическое давление", — сказал Ребров.
33-летний Мевля выступал за "Спартак" с сентября 2022 года по январь 2023 года. Затем стороны расторгли расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За это время защитник успел принять участие в семи матчах, в которых заработал одну жёлтую карточку. Сейчас словенский защитник находится без клуба.
"Спартак" прошлый сезон закончил на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, пропустив вперёд московский ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Источник: Sports.ru
Ребров — о Мевле: из-за игры в России хотели исключить детей из детского сада, вызывали куда-то как преступника
Технический координатор "Спартака" Артём Ребров рассказал историю про бывшего защитника красно-белых Миху Мевлю.
Фото: ФК "Спартак"