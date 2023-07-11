— Выигрывать в каждой игре. Конечно, сохраниться в РПЛ. Постараться без стыковых матчей. Трансферы? Теми, кого взяли, мы довольны. Но хотелось бы еще взять футболистов. Мы хотим укрепить команду, а про позиции не буду ничего конкретно говорить, – передает слова Котова "РБ Спорт".
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги воронежский "Факел" набрал 30 баллов и занял 14 место в турнирной таблице. Команда Вадима Евсеева оказалась в стыках. Но при этом она достаточно уверенно сохранила прописку в высшем дивизионе, победив красноярский "Енисей" из Первой лиги (3:0 по сумме 2-матчевого противостояния).
Новый сезон чемпионата России по футболу для воронежского "Факела" стартует 23 июля. Подопечные Вадима Евсеева проведут гостевой поединок против "Ростова".
Спортдир "Факела" Котов: цель на сезон – сохраниться в РПЛ без стыковых матчей
Спортивный директор воронежского "Факела" Кирилл Котов назвал главную цель своей команды на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги.
Фото: ТАСС