- Я смотрю некоторые матчи российского чемпионата. РПЛ - хорошая и качественная лига с перспективными молодыми игроками, - передает слова Мияйловича "Чемпионат".
В ходе межсезонного международного Кубка Пари Премьер, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге, сербская "Црвена Звезда" победила чемпиона России "Зенит" со счетом 2:1. 29-летний опорный хавбек белградского клуба Срджан Мияйлович в период с февраля 2017 года по июль 2020 года выступал за самарские "Крылья Советов".
Хавбек "Црвены Звезды" Мияйлович: смотрю некоторые матчи РПЛ - качественная лига с перспективными молодыми игроками
Опорный полузащитник белградской "Црвены Звезды" Срджан Мияйлович оценил уровень Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"