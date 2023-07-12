- Пока что они собирают не команду, а деньги, которые прилипают где-то сбоку. Как я сегодня прочитал - это самая большая продажа "Кадиса" за всю его историю. Если посмотреть предыдущие движения по этому игроку, они никогда не были больше 3 миллионов евро. И заплатить за него 7, а потенциально 10... Мне кажется, там либо дураки, либо, как раньше, в наперстках, "кручу-верчу, вымутить хочу". ...Трансфер игрока в 27 лет за такие деньги - чистый распил бюджета. Иногда бывает какая-то неожиданная ситуация, и полено вдруг становится Буратино. Но я верю, что это может произойти только в 1 случае из 10. На то, что это хотя бы удовлетворительная покупка, я ставлю не больше 10%, - передает слова Червиченко Metaratings.ru.
Сегодня, 12 июля, официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о подписании 27-летнего нападающего сборной Демократической Республики Конго и испанского "Кадиса" Тео Бонгонда. По информации СМИ, сумма трансферной компенсации за игрока со стороны красно-белых составила 7 миллионов евро, при этом еще до 3 миллионов евро московский клуб может уплатить испанцам в качестве бонусов. Футболист будет выступать за "Спартак" под 77-м номером.
В прошедшем сезоне на счету Бонгонда 32 матча за испанский "Кадис" во всех турнирах, 4 забитых гола и 3 результативных паса (все результативные баллы - в испанской Ла Лиге). Ранее новичком "Спартака" стал 26-летний парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина, до этого выступавший за ЦСКА, сумма трансферной компенсации составила 6 миллионов евро (до 7 миллионов с учетом возможных бонусов).
Червиченко - о переходе Бонгонда в "Спартак": трансфер игрока в 27 лет за такие деньги - чистый распил бюджета
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал подписание красно-белыми конголезского вингера "Кадиса" Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"