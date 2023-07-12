Как сообщает источник, "Волгарь" в шаге от подписания вратаря "Зенита" Одоевского. Даниил в ближайшее время может перейти в стан астраханской команды на правах аренды, которая будет рассчитана до лета 2024 года. Отмечается, что по истечении первых шести месяцев контракта сине-бело-голубые могут вернуть своего футболиста досрочно.
20-летний Даниил Одоевский – воспитанник петербургского "Зенита". В основной команде сине-бело-голубых он играет с 2021 года. Действующий контракт российского голкипера с командой с берегов Невы рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Одоевского в 900 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Волгарь" близок к аренде вратаря "Зенита" Одоевского
Голкипер петербургского "Зенита" Даниил Одоевский может провести следующий сезон в астраханском "Волгаре".
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