"Мне довелось тренировать много вратарей. Из них всех Матвей — самый талантливый", — сказал Кафанов.
24-летний Сафонов — воспитанник "Краснодара". В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах, в которых пропустил 52 гола и 11 раз сыграл "на ноль". Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне "Краснодар" дошёл до финала Кубка России, где проиграл ЦСКА.
Источник: Sport24
Кафанов — о Сафонове: самый талантливый из тех, кого тренировал
Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова самым талантливым из тех, кого он тренировал.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»