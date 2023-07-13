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Сын Гаврилова: отец набирается сил, его выпишут 14 июля и переведут в институт головного мозга

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Василий Гаврилов, сын легендарного футболиста "Спартака" Юрия Гаврилова, сообщил, что его отца должны выписать из реабилитационного центра 14 июля.
Фото: "Чемпионат"
Гаврилова госпитализировали 30 мая из-за перенесённого инсульта, 7 июня он перенёс операцию на сонной артерии, 23-го числа того же месяца был направлен на восстановление в реабилитационный центр.

"Юрий Васильевич набирается сил, все процедуры делают, в пятницу должны его выписать и перевести в институт головного мозга", — сказал Василий Гаврилов.

За "Спартак" Гаврилов выступал с 1977 по 1985 год.

Источник: ТАСС.


Спартак Гаврилов
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