"Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее... На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали", — сказал Кафанов.
54-летний Карпин тренировал с декабря 2017 по август 2021 года. Затем он решил сконцентрироваться на работе в сборной России, которую возглавил в июле того же года. Однако после отстранения российских клубов и еврокубков, Карпин решил вернуться в "Ростов" в марте 2022 года. Ныне специалист вновь совмещает эти должности.
В минувшем сезоне "Ростов" под руководством Карпина занял в Российской Премьер-Лиге четвёртое место.
Источник: Sport24.
Кафанов — о Карпине: в сборной он стал намного сильнее, заметно прибавил в тактике
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов высказался о наставнике этих двух команд Валерии Карпине.
Фото: СЭ