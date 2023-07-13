- Да, клуб получил положенные средства еще в конце июня, - передает слова Зеленова Sport24.
Ранее стало известно, что осенью 2022 года московский "Спартак" обратился в Палату по статусу игроков ФИФА по поводу задолженности лондонского "Вест Хэма" по оплате финансовой компенсации за аренду чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала в размере около 5 миллионов евро. В начале апреля 2023 года пресс-служба "Спартака" сообщила о принятом решении в пользу российского клуба, обязывающем "молотобойцев" выплатить требуемую сумму в течение 45 дней.
"Спартак" получил от "Вест Хэма" задержанную выплату за аренду Крала
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил о полученной красно-белыми от английского "Вест Хэма" задолженности по оплате аренды полузащитника Алекса Крала.
Фото: РПЛ