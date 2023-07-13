Как сообщает источник, "Краснодар" заинтересован в подписании игрока "Вероны" Корая Гюнтера. "Быки" уже начали переговоры с итальянской командой по трансферу немецкого футболиста. Отмечается, что стороны находятся на последней стадии обсуждения сделки. Сумма трансфера может составить порядка 5 млн евро.
Ранее в СМИ появлялась информацию о том, что Корай Гюнтер интересен ряду клубов Российской Премьер-Лиги. В частности, он находился в шорт-листе московских ЦСКА и "Спартака".
Действующее соглашение 28-летнего Корая Гюнтера с итальянской "Вероной" рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,50 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" ведет переговоры по трансферу защитника "Вероны" Гюнтера
Центральный защитник итальянской "Вероны" Корай Гюнтер может стать сменить клубную прописку и стать футболистом "Краснодара" в летнее трансферное окно.
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