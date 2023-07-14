- Перевод с левого фланга в центр обороны? Это точно не самая большая трудность. Да, моя родная позиция - левый латераль. Но и в Бразилии выходил центральным защитником, как-то целый месяц тренировался только на этой позиции. Тренер Федотов и его помощники увидели во мне огромный потенциал стать защитником, посчитали: я на этой позиции могу быть полезнее. Пришли с этим ко мне, поговорили. Мы начали оттачивать нужные для этой позиции качества, исправляя ошибки, улучшая позиционную игру, - передает слова Мойзеса Sport24.
28-летний бразильский левый защитник ЦСКА Мойзес перешел в "армейский" клуб в августе 2022 года на правах аренды из "Интернасьонала", по завершении сезона-2022/2023 состоялся полный выкуп трансфера футболиста за 2,3 миллиона евро. Изначально бразилец играл на позиции левого крайнего защитника (латераля), однако в весенней части сезона тренерский штаб Владимира Федотова в большей степени задействовал его в роли левого центрального защитника в тройке.
Всего на счету Мойзеса 36 матчей за ЦСКА во всех турнирах, 1 забитый гол и 3 результативных паса.
Мойзес рассказал, как произошел его перевод с позиции латераля на роль центрального защитника
Защитник ЦСКА Мойзес рассказал детали своего перехода с игровой роли крайнего защитника на центрального.
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