Утверждается, что клуб не хочет представлять его публике в таком виде. В настоящее время футболист активно работает над своим весом, чтобы его переход мог быть официально объявлен через несколько дней после матча "Зенита" с ЦСКА за Суперкубок России.
Ранее стало известно, что бывший защитник ЦСКА Фернандес ведёт переговоры с "Зенитом". По данным ряда журналистов, стороны уже практически договорились об условиях соглашения.
Источник: Телеграм-канал "Мутко против".
"Мутко против": "Зенит" пока не представляет Фернандеса из-за лишнего веса игрока
Причиной задержки объявления о переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в "Зенит" является его физическая форма. Из-за длительного периода без игры Фернандес набрал лишний вес.
Фото: Championat.com