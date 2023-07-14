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"Мутко против": "Зенит" пока не представляет Фернандеса из-за лишнего веса игрока

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Причиной задержки объявления о переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в "Зенит" является его физическая форма. Из-за длительного периода без игры Фернандес набрал лишний вес.
Фото: Championat.com
Утверждается, что клуб не хочет представлять его публике в таком виде. В настоящее время футболист активно работает над своим весом, чтобы его переход мог быть официально объявлен через несколько дней после матча "Зенита" с ЦСКА за Суперкубок России.

Ранее стало известно, что бывший защитник ЦСКА Фернандес ведёт переговоры с "Зенитом". По данным ряда журналистов, стороны уже практически договорились об условиях соглашения.

Источник: Телеграм-канал "Мутко против".


Зенит Марио Фернандес ПФК ЦСКА
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