- На мой взгляд, бразилец поступил некрасиво. Если между сторонами действовала джентльменская устная договоренность, Марио, нарушив ее, повел себя не лучшим образом. Раз человек дал слово, обязан был его держать. И здесь речь не о пустых обещаниях, которые некоторые игроки дают в интервью, клянясь в вечной верности. ЦСКА ведь поднял Фернандеса не только в футбольном плане, но и в человеческом. 10 лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Как можно было взять и пойти на поводу у агента, который просто заработал свои деньги? Для меня это немного мерзко, - передает слова Корнеева RT.
32-летний правый защитник Марио Фернандес в июне 2022 года по личной просьбе к руководству ЦСКА приостановил действующий контракт с клубом, сославшись на необходимость временного отъезда в Бразилию по семейным обстоятельствам. В январе 2023 года Фернандес по согласованию с руководством ЦСКА подписал контракт для поддержания игровой формы с бразильским "Интернасьоналом", формально расторгнув соглашение с красно-синими. Летом 2023 года футболист вместо возвращения в ЦСКА принял решение на правах свободного агента подписать контракт с петербургским "Зенитом", который предложил ему более высокую заработную плату.
«Как за день стать из героя предателем»: краткий курс от Марио Фернандеса. Разработано при поддержке ЦСКА и «Зенита»
Корнеев: Марио Фернандес забыл 10 лет карьеры в ЦСКА в одно мгновение, нарушил слово. Для меня это мерзко
Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал переход экс-защитника красно-синих Марио Фернандеса в петербургский "Зенит".
Фото: РПЛ