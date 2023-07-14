– Предпочтение отдаю в большей степени "Зениту", потому что это чемпион, сбалансированная команда. Плюс питерцы провели довольно цельный предсезонный турнир. Но ЦСКА был одним из лучших в весенней части чемпионата, поэтому не могу сказать, что у него что-то не получится. Москвичи выиграли Кубок России и достойно финишировали, заняв второе место в чемпионате. В одном матче они могут сыграть на результат, показать мастерство, — передает слова Сенникова "Евро-Футбол".
В чемпионате России по футболу (2022-2023) петербургский "Зенит" провел 30 матчей и записал в собственный актив 70 баллов. Таким образом, подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали РПЛ. Московский ЦСКА, в свою очередь, в минувшем первенстве набрал 58 очков. Данный показатель стал вторым среди отечественных клубов. Благодаря этому коллектив Владимира Федотова выиграл серебряные медали РПЛ. При этом "армейцы" в нынешнем году стали победителями Кубка России. В связи с этим они получили возможность сыграть с сине-бело-голубыми за Суперкубок России. Данный матч между "Зенитом" и ЦСКА состоится 15 июля (начало в 17:00 по столичному времени). Он пройдет на стадионе "Ак Барс Арена" (Казань).
Сенников – об игре "Зенита" и ЦСКА: в отдельно взятом матче "армейцы" могут сыграть на результат, показать мастерство
Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между "армейцами" и петербургским "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"