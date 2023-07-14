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Кураньи внёс Воронина и Данни в топ-5 лучших бомбардиров в истории РПЛ

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Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи назвал свой топ-5 лучших легионеров в истории Российской Премьер-Лиги.
Фото: СЭ
"Мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятерка получается", — сказал Кураньи.

41-летний Кураньи был нападающим "Динамо" с 2010 по 2015 год, за московскую команду немецкий форвард забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи в 151-м матче. На днях Кураньи прилетал в Москву, чтобы сыграть минуту за "Динамо" в Братском кубке с ЦСКА. Кураньи не мог сыграть больше из-за недавней травмы.

Источник: "РБ Спорт".


Кураньи Промес Халк Воронин Данни Вагнер Лав ЦСКА Динамо Спартак Зенит
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