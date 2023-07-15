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Агент: Цунами провел хороший сезон в "Левски" и привлек внимание "Краснодара"

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Футбольный агент Матеус Хавьер, представляющий интересы защитника болгарского "Левски" Цунами, заявил о том, что его клиент привлек интерес российского "Краснодара".
Фото: Getty Images
– Цунами провел хороший сезон в "Левски", чем и привлек внимание "Краснодара". Пока это только интерес, без конкретных предложений. К тому же, "Краснодар" совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции, — передает слова Хавьера "Матч ТВ".

Ранее стало известно о том, что фулбэк "Краснодара" Кристиан Рамирес покинул стан быков. Защитник перешел из российской команды в венгерский "Ференцварош".

27-летний Цунами выступает за "Левски" с января 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Болгарии рассчитано до июня 2024 года. В минувшем сезоне бразильский футболист принял участие в 38 матчах своей команды (во всех соревнованиях). Ему удалось записать на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Цунами в 1,3 миллиона евро.


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