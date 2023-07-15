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Metaratings: "Спартак" близок к подписанию защитника "Сассуоло" Рожерио

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Защитник итальянского "Сассуоло" Рожерио Оливейра да Силва может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, московский "Спартак" близок к тому, чтобы приобрести футболиста Рожерио Оливейру да Силву, который в настоящее время выступает за "Сассуоло". Российский клуб и итальянский коллектив находятся на завершающей стадии переговоров по данному трансферу. Отмечается, что защитник открыт к переезду в РПЛ. Ожидается, что красно-белые заплатят за бразильца 8 млн евро.

25-летний Рожерио Оливейра да Силва с 2019 года выступает за "Сассуоло". Действующее соглашение защитника с клубом из Италии рассчитано до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в 5,50 млн евро.

Источник: Metaratings


Российские трансферы Сассуоло Спартак
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