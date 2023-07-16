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Спортивный директор "Крыльев Советов": Карпицкий - талантливый молодой игрок. Видим в нем потенциал

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Спортдиректор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко заявил, что новичок Егор Карпицкий обошелся клубу дешевле, чем в один млн евро.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Егор Карпицкий - талантливый молодой игрок. Мы видим в нем потенциал, поэтому контракт заключен сроком на 4 года. Что касается суммы выкупа - она в разы меньше той, которая звучит в СМИ. Мы не покупали Карпицкого за миллион евро, это неправда", - цитирует Корниленко Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий "Шахтера" Солигорск Егор Карпицкий перешел в "Крыльях Советов". Контракт с футболистом заключен до лета 2027 года. Transfermarkt сообщал, что игрок молодежной сборной Беларуси обошелся самарцам в 1 миллион евро.

В текущем сезоне Карпицкий сыграл за "Шахтер" 13 матчей, в которых оформил 12+2 по системе гол плюс пас. На данный момент 19-летний центрфорвард является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.


Корниленко Крылья Советов
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