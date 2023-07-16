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Андрей Мостовой – на вопрос об уходе из "Зенита": у меня год контракта остался, все может быть

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Полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Мостовой высказался о своем потенциальном уходе из стана сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– Давно не возникало слухов об уходе. Ходили разговоры год назад, но ничего подобного не было. У меня год контракта остался. Все может быть. Никто не знает будущего. Хотелось бы остаться в "Зените"? Всегда есть желание быть чемпионом. Но самое главное — играть, — передает слова Мостового "СЭ".

25-летний Андрей Мостовой с февраля 2019 года принадлежит петербургскому "Зениту". Действующее соглашение российского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2024 года. Вместе с клубом с берегов Невы полузащитник выиграл семь различных трофеев – в том числе три чемпионских титула РПЛ.

В минувшем сезоне Андрей Мостовой принял участие в 37 матчах петербургского "Зенита" (во всех соревнованиях). Полузащитник сборной России сумел записать на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сине-бело-голубых в 3,50 млн евро.


Зенит Мостовой Ан Российские трансферы
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