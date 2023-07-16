– Как будет какой-то предметный разговор, то мы об этом сообщим. Вы узнаете об этом либо от нас, либо от руководства "Локомотива", — приводит слова Клюева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что испанская "Валенсия" этим летом хочет подписать защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна. "Летучие мыши" рассматривают вариант с арендой армянского футболиста, которая будет предусматривать возможность его выкупа.
24-летний Наир Тикнизян имеет действующее соглашение с московским "Локомотивом" до июня 2026 года. По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет 2,50 млн евро.
Агент: интерес Валенсии с Тикнизяну? Узнаете либо от нас, либо от руководства "Локомотива"
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна, отреагировал на слухи о том, что его клиент интересен испанской "Валенсии".
Фото: РИА Новости