- Вообще матч был неинтересным. С одной стороны, летний перерыв не такой долгий, растерять кондиции и форму за такой короткий период времени нельзя. Было мало моментов. Возможно, ЦСКА по моментам превзошел "Зенит", но сказать, что кто-то явно превзошел друг друга, нельзя. Серия пенальти закономерно выявила победителя в этой игре, - передает слова Дьякова "Евро-Футбол".
Встреча за Суперкубок России между петербургским "Зенитом", который в прошедшем сезоне стал чемпионом страны, и московским ЦСКА, завоевавшим национальный Кубок, завершилась победой сине-бело-голубых в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:4). Основное время игры завершилось вничью со счетом 0:0, при этом "Зенит" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника против 6 таких ударов в активе ЦСКА. В серии 11-метровых голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков отразил два удара, вратарь красно-синих Игорь Акинфеев - один удар.
Дьяков о Суперкубке России "Зенит" - ЦСКА: вообще матч был неинтересным, мало моментов
Экс-защитник "Ростова" и "Спартака-2" Виталий Дьяков дал оценку матчу за Суперкубок России между "Зенитом" и ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
Фото: "Чемпионат"