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Экс-игрок "Спартака" Брызгалов: всегда говорю, что Карпин топ. Абы кого не позовут тренировать сборную России

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Защитник "Факела" Сергей Брызгалов, ранее выступавший за "Спартак", поделился мнением о главном тренер "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Спартак"
"Всегда говорю, что Карпин — топ? Я и сейчас скажу, что он топ, и всегда буду говорить об этом. В целом Карпин силён как тренер. Абы кого всё?таки не позовут тренировать сборную России", — сказал Брызгалов.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года, но из-за отстранения ФИФА и УЕФА не сыграла в игре с Польшей. "Ростов" Карпин тренирует с декабря 2019 года (с перерывами). В прошлом сезоне донская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Матч ТВ".


Брызгалов Карпин Ростов Факел Спартак
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