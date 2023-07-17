"Всегда говорю, что Карпин — топ? Я и сейчас скажу, что он топ, и всегда буду говорить об этом. В целом Карпин силён как тренер. Абы кого всё?таки не позовут тренировать сборную России", — сказал Брызгалов.
Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года, но из-за отстранения ФИФА и УЕФА не сыграла в игре с Польшей. "Ростов" Карпин тренирует с декабря 2019 года (с перерывами). В прошлом сезоне донская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: "Матч ТВ".
Экс-игрок "Спартака" Брызгалов: всегда говорю, что Карпин топ. Абы кого не позовут тренировать сборную России
Защитник "Факела" Сергей Брызгалов, ранее выступавший за "Спартак", поделился мнением о главном тренер "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Спартак"